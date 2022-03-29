مطلوب محاسب للعمل في شركة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة (عجور براند Ajjour Brand) تعلن فيه عن وظيفة شاغرة في قسم المالية : تحت مسمى محاسب .
شروط التسجيل
- أن يكون المتقدم من مدينة غزة .
- أن يكون ذكراً وقادراً على تحمل ضغوط العمل.
- لا يزيد العمر على 35 عام .
- خبرة 5 سنوات كمحاسب في قطاع الشركات الخاصة فقط.
- شهادة البكالوريوس في المحاسبة.
- القدرة على على العمل على برامج محاسبية متقدمة .
- مهارات جيدة في المراجعة والتدقيق وإدارة المسؤولية المالية.
- مهارة جيدة في صنع واتخاذ القرارات.
- القدرة في التعامل مع برامج ms .
- إدارة جميع العمليات المحاسبية العامة
- مهارات العمل الجماعي.
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة، يرجى ارسال سيرته الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على البريد الالكتروني التالي :