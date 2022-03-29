مطلوب محاسب للعمل في شركة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة (عجور براند Ajjour Brand) تعلن فيه عن وظيفة شاغرة في قسم المالية : تحت مسمى محاسب .

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم من مدينة غزة .

- أن يكون ذكراً وقادراً على تحمل ضغوط العمل.

- لا يزيد العمر على 35 عام .

- خبرة 5 سنوات كمحاسب في قطاع الشركات الخاصة فقط.

- شهادة البكالوريوس في المحاسبة.

- القدرة على على العمل على برامج محاسبية متقدمة .

- مهارات جيدة في المراجعة والتدقيق وإدارة المسؤولية المالية.

- مهارة جيدة في صنع واتخاذ القرارات.

- القدرة في التعامل مع برامج ms .

- إدارة جميع العمليات المحاسبية العامة

- مهارات العمل الجماعي.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة، يرجى ارسال سيرته الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على البريد الالكتروني التالي :

[email protected]