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بعد عامين من الحرمان

بعد منعٍ لعامين.. أهالي أسرى غزة يتمكّنون من زيارة أبناءهم

29 مارس 2022 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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حافلة أهالي الأسرى

تمكّنت مجموعة من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

وغادرت فجر اليوم، حافلة تابعة للّجنة الدولية للصليب الأحمر، بأهالي الأسرى المسموح لهم بالزيارة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”.

وسُمح فقط لكبار السن، والنساء فوق سنٍّ مُحدّد، وعددٍ محدودٍ من الأطفالِ، للزيارة.

وبحسب اللجنة الدولية، فإنّ 37 شخصًا من ذوي أسرى القطاع، توجّهوا لزيارة 21 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب جمعية واعد للأسرى والمُحرّرين، فإن أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي من سكان غزة، تمّ حرمانهم من الزيارات المُتوقّفة منذ عامين بسبب إجراءات عقابية من الاحتلال وانتشار فيروس كورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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