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أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

29 مارس 2022 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

دخل الأسير عبد الكريم راتب عويس (50 عاما) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في محافظة جنين منتصر سمور في تصريح نقلته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، بأن الأسير عويس تعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته، واعتقل في 29-3-2002، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

يُشار إلى أن شقيق الأسير عبد الكريم، حسان عويس اعتقل عام 2004، ويقضي حكما بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما أخرى، وله شقيق آخر شهيد هو سامر ارتقى العام 2002، وتعرض نجلاه وشقيقه للأسر، وحرمت عائلته لسنوات من زيارته كعقاب تعسفي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #قوات الاحتلال #أسير

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