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المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر رمضان الجمعة المقبلة

29 مارس 2022 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ الموافق 1 نيسان 2022.

وحث الشيخ حسين من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية: 02-6260042، 02-6260042،02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، الفاكس:6262495-02.

وبين أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم.

 وحث المواطنين على متابعة وسائل الإعلام الرسمية مساء الجمعة المقبلة والتي ستبث البيان الخاص برؤية الهلال.

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#مفتي فلسطين #هلال شهر رمضان

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