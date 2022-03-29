الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الثلاثاء

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، حملة مداهماتٍ واعتقالاتٍ طالت مناطق عدّة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس: أفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتقلت الشابين حمزة سليمان ضراغمة (21 عامًا)، ويزن ماجد ضراغمة (21 عامًا)، بعد اقتحام منزلَيْهما والعبث بمحتوياتهما.

قال نائب رئيس مجلس بيتا موسى حمايل: أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمّار أحمد داوود، وخالد شادي دويكات، بعد اقتحام البلدة".

ومن قرية عوريف جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قتيبة سمير عوني.

وفي بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر عبد الله جواريش من منطقة جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه.

ومن الجدير ذكره، أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملاتِ دهمٍ وتفتيشٍ يوميٍّ لمناطقَ مُتفرّقة بالضفة الغربية والقدس المُحتلّتين ينتج عنها تخريبَ ممتلكاتٍ وسرقةَ أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين