مواجهات في سلفيت واعتقال شاب وتفتيش منازل

وقعت فجر اليوم مواجهات في مدينة سلفيت بالضفة المحتلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمتها من الجهة الشمالية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي واعتقل الشاب ضياء زهد من منزله.

وفتش الجنود عدد من المنازل والشقق من بينها شقة طالب من أم الفحم وصادروا كمبيوتر وادوات أخرى.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين