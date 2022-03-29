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البنتاغون يرسل طائرات تشويش لألمانيا لتعزيز قدرات "الأطلسي"

29 مارس 2022 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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أعلن البنتاغون أنّه سيرسل إلى ألمانيا ستّ طائرات تشويش تابعة لقوات البحرية الأميركية لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ "طائرات إي آيه-18جي لا يتمّ نشرها لكي تُستخدم ضدّ القوات الروسية في أوكرانيا"، بل "تماشياً مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي".

وأضاف أنّه من المتوقع أن تصل الطائرات إلى قاعدة سبانغدالم الجوية في ألمانيا الاثنين من قاعدة ويدبي آيلاند الجوية في واشنطن.

وأشار إلى أن هذه الطائرات هي نسخة معدلة من طائرة أف إيه-18 متخصصة بالحرب الإلكترونية وتستخدم أجهزة استشعار للتشويش على رادارات وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إنّ 240 من أفراد البحرية سيرافقون هذه الطائرات إلى ألمانيا.

وفي مقترح للميزانية الاثنين، كشف البيت الأبيض عن خطط لإنفاق 6,9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا ودعم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وكثفت الولايات المتحدة مساعداتها لأوكرانيا في أعقاب العمليات العسكرية الروسية، بما في ذلك المساعدات الأمنية والإنسانية.

وضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دول الأطلسي لمد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات والعربات المدرعة والصواريخ المضادة للسفن.

واستبعدت الولايات المتحدة حتى الآن إرسال طائرات أو أنظمة أسلحة نوعية أخرى إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يريد تجاوز الخطوط التي يمكن أن تؤدي الى "حرب عالمية ثالثة" أو أن تضع روسيا في مواجهة حلف شمال الأطلسي.

المصدر / وكالات
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#البنتاغون #الأطلسي #طائرات تشويش

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