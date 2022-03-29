الطقس: أجواء معتدلة والحرارة بارتفاع

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تصبح حول المعدلات السنوية لشهر آذار أو أعلى بقليل.

ويسود خلال النهار جو دافئ في كافة المناطق بما فيها الجبلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو حار في المناطق الغورية والبحر الميت.

ليلا يصبح الجو باردا نسبيا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

الأجواء ستكون مشمسة مع بعض الغيوم العالية، وفي ساعات المساء يصبح الجو باردا خاصة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو غائم جزئي نهارا وبنفس الوقت تهب على البلاد رياح خماسينية ليصبح الجو مغبرا بعض الشيء.

لكن الجو سيكون دافئا إلى حد كبير حتى في الجبال. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء خماسينية جافة في كافة المناطق مع حرارة مرتفعة بشكل لافت وأكثر من جميع الأيام والأسابيع الفائتة.

يكون الجو حارا نسبيا. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين