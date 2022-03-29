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حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل

29 مارس 2022 . الساعة 01:44 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حملة اعتقالات بحق عدد من النشطاء في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، فيما وصفته بـ"حملة اعتقالات احترازية"، وذلك عقب عملية الخضيرة البطولية.

ووفقا لتقرير لقناة "كان 11"، فأن أجهزة أمن الاحتلال تستعد "للتحقيق مع المشتبه بهم وتحذيرهم من الإقدام على تنفيذ أنشطة هجومية والإبقاء رهن الاعتقال على من تتولد بشأنهم شكوك كبيرة".

وستستخدم شرطة الاحتلال الاعتقالات الإدارية "ضد مشتبه بهم"، تحت ذريعة منع العملية التالية، التي تشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال إلى أن تنفيذها هو مسألة وقت فقط.

ولم ترد حتى هذه اللحظة إحصائيات واضحة حول أعداد المعتقلين.

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#اعتقالات #عملية الخضيرة #قرى الداخل

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