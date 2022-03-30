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استئناف رحلات العمرة من غزة بعد قرار بتعليقها

30 مارس 2022 . الساعة 22:57 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء الإثنين، عن استمرار رحلات موسم العمرة من قطاع غزة، بعد الاتفاق على تخصيص يوم عمل واحد من كل أسبوع لسفر المعتمرين عبر معبر رفح البري.

وجاء في بيان للأوقاف أنّه وبناءً على التوافق مع الأشقاء في الجانب المصري قبل قليل، على تغيير ظروف عمل معبر رفح خلال استقبال أفواج المعتمرين، وبما لا يؤثر سلبًا على المسافرين المسجلين من أصحاب الحاجات كالمرضى والطلبة والإقامات.

وأوضح البيان أنه عقب "الاستجابة المقدرة بحل بعض القضايا التي اضطرتنا لاتخاذ قرار تعليق رحلات العمرة، فإننا نعلن عن استمرار موسم العمرة، حيث تم تخصيص يوم عمل واحد كل أسبوع لسفر المعتمرين".

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