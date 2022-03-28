الكشف عن تفاصيل اجتماعات شارك فيها قادة سرايا القدس وكتائب القسام

كشفت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي عن عقدهما سلسلة لقاءات قيادية موسعة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الحركتان، في بيان مشترك وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أنه شارك في اللقاءات القادة السياسيون للحركتين، وقادة سرايا القدس وكتائب القسام وقادة التنظيم، والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة.

وأوضح البيان أن اللقاءات تناولت "هموم شعبنا وقضيتنا الوطنية، وآليات تعزيز برنامج المقاومة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين الأحرار."

وذكرتا أن الحركتان ستشكلان لجان عمل مشتركة في جميع المستويات.

وعاهدت الحركتان جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم على المضي في طريق المقاومة والوحدة، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا في التحرير والعودة بإذن الله تعالى.

المصدر / فلسطين اون لاين