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الاتحاد الأوروبي: يجب حماية الفلسطينيين وعنف المستوطنين لا يؤدي إلا للتوتر

28 مارس 2022 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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قال الاتحاد الأوروبي، إن ارتفاع مستويات عنف المستوطنين لا يؤدي إلا لزيادة التوتر ويجب حماية الفلسطينيين وفقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأكد الاتحاد في بيان له، اليوم الاثنين، أنه من الضروري منع المزيد من أعمال العنف الآن قبل حلول شهر رمضان، والذي يتزامن مع أعياد الفصح المسيحية و اليهودية في شهر نيسان.

وكان مستوطنون شنوا الليلة الماضية وفجر اليوم عدة هجمات ضد المواطنين في عدة مناطق، وقاموا بإحراق سيارات وألحقوا أضرارا بمباني تجارية في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية،ما تسبب باصابة عدد من المواطنين.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#الاتحاد الأوروبي #الاحتلال الإسرائيلي

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