اعتقال شاب من باحات الأقصى ومستوطنون يقتحمون بطن الهوى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من داخل باحات المسجد الأقصى، فيما اقتحمت مجموعات من المستوطنين بلدة سلوان، ووسط دعوات لمظاهرات في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت بعد عصر اليوم شابا أثناء تواجده داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ونقل للتحقيق في مركز تحقيق "القشلة".

وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعة من المستوطنين حي بطن الهوى ببلدة سلوان بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مقدسية أن جماعات المستوطنين أعلنت عن دعوات للتظاهر في المدينة المقدسة مساء اليوم، بزعم الاحتجاج على العمليات الأخيرة في الداخل الفلسطيني المحتلة والتي كانت آخرها عملية الخضيرة مساء أمس والتي أدت لمقتل مستوطنين وإصابة آخرين.

دعوة للاحتشاد والتصدي

ودعا نشطاء مقدسيين الأهالي إلى الخروج والاحتشاد للتصدي لمظاهرات ومسيرات المستوطنين مساء اليوم، والدفاع عن أحياء ومنازل المقدسيين وممتلكاتهم.

وأوضح النشطاء أن مسيرات المستوطنين عادة ما يتخللها أعمال إرهاب وعنف واعتداءات، على ممتلكات المواطنين المقدسيين ومنازلهم وأحيائهم.

وكانت قوات الاحتلال قد سمحت في وقت سابق اليوم لـ 253 مستوطناً، من بينهم طلاب في المعاهد الدينية التوراتية، باقتحام المسجد الأقصى والتجوّل في باحاته، حيث نشرت عناصرها من القوات الخاصة المسلحة حول المستوطنين ورافقتهم من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة".

ومن جهةٍ أخرى، اقتحم مستوطنون وسياح صباح اليوم منطقة القصور الأموية بمحاذاة المسجد الأقصى، وقدموا شروحات عنها.

ملاحقة المرابطين

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، يحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

المصدر / فلسطين اون لاين