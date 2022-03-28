"حماس" تدعو للمشاركة الفاعلة في إحياء يوم الأرض

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى المشاركة الفاعلة والاحتشاد والخروج في مسيرات جماهيرية، في كلّ الميادين والساحات، بكلّ قوّة، لإحياء يوم الأرض.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن المشاركة في يوم الأرض انتصارًا لحقوقنا الوطنية ودفاعًا عن أرضنا المحتلة، وتعزيزًا لثبات أهلنا في الدَّاخل المحتل، وإسنادًا للمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، والثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والصَّامدين الثابتين في قطاع غزّة، والمتطلّعين للعودة في الشتات ومخيمات اللجوء كافة.

وأهابت بجماهير شعبنا، بكلّ مكوّناته وأطيافه، رجالًا وحرائرَ وشبابًا وشيوخًا، للمشاركة في الذكرى المباركة، للخروج والاحتشاد بكل قوّة.

وأوضحت أن المشاركة في الذكرى تجديد لتمسّكنا بأرضنا المخضَّبة بدماء الشهداء، وتأكيد استمرار عهدِ الوفاء لتضحياتهم، ورفضَ لمخطّطات التنازل أو التفريط في شبرٍ منها، وأنّنا ماضون في طريق الصمود والمقاومة حتّى تحرير الأرض والعودة إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين