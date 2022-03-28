روسيا: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي "بشرط"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتن لا يرفض أبدا اللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه وضع شرطا واحدا لهذا اللقاء.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي من موسكو، الإثنين، أن بوتن لا يمانع لقاء زيلينسكي، لكن "يجب أن يتم التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد".

وكان زيلينسكي طالب في أكثر من مناسبة بلقاء بوتن، الذي أمر بشن هجوم عسكري على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

ورغم أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب بدأت بعد وقت قصير من اندلاعها، فإنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة، كما أن اللقاء بين رئيسي البلدين وفق طلب زيلينسكي لا يبدو قريبا.

وفي السياق ذاته، قال لافروف في المؤتمر الصحفي: "سنجري مفاوضات مباشرة اليوم (الإثنين) مع الوفد الأوكراني ونأمل أن تأتي بنتائج تحقق أهدافنا المبدئية"، في إشارة إلى استئناف المفاوضات في إسطنبول.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "المحادثات يجب أن تضمن عدم معاناة الشعب في دونباس من النظام في كييف"، حيث تقول موسكو إن سكان هذه المنطقة يتعرضون لـ"إبادة".

وقال لافروف إن "الغرب يفرض إملاءات عبر الابتزاز لجعل دولة معينة معادية لروسيا"، لكنه أوضح أن "حقبة إملاءات الغرب انتهت".

والإثنين قال مسؤول تركي كبير إن مفاوضين أوكرانيين وروسا سيبدأون محادثات سلام في إسطنبول في وقت لاحق من اليوم ذاته، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتفق مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي، الأحد، على استضافة إسطنبول المحادثات التي تأمل أنقرة أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

المصدر / وكالات