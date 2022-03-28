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مستوطنون يضعون مقاعد في سهلٍ بالأغوار الشمالية

28 مارس 2022 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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مستوطنون يتعدون على أراضي المواطنين في الأغوار (أرشيف)

وضع مستوطنون، مقاعد استراحة في منطقة سهل موفية، بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية.   

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن "المستوطنين وضعوا المقاعد وثبتوها بالأسمنت، أمس الأحد، في سهل موفية إلى الشمال الشرقي من خربة الحديدية.

وأشار في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، إلى أن ذلك يعتبر مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، علما أن أراضي سهل موفية مملوكة بالطابو للمواطنين، لكن المستوطنين وسلطات الاحتلال يستولون على أجزاء منها.

ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 80 % من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي "حل نهائي" مع السلطة الفلسطينية.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تشكل نحو 30 % من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #مستوطنون #انتهاكات #الأغوار الشمالية

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