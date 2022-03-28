نادي الأسير: أبو وردة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا

أكد نادي الأسير اليوم الإثنين، على أنّ المعتقل الإداريّ محمود محمد أبو وردة (44 عامًا) من مخيم الفوار/ الخليل بالضفة المحتلة، يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، بعد أنّ تبين إصابته بورم سرطانيّ على الغدة الكظرية، حيث يقبع في سجن "النقب".

وقال المعتقل أبو وردة وفقًا لرسالة وصلت منه لنادي الأسير: "إنّه يعاني من مشاكل صحية عديدة، أبرزها مشاكل في عضلة القلب وفي العمود الفقريّ، وارتفاع في ضغط الدم، كما أنه يعاني من فقدان نسبة كبيرة من نظره في العين اليسرى إثر حادثة تعرض لها وهو طفل".

وأضاف: أنّ "عمليات الاعتقال المتكررة على مدار السّنوات الماضية قد حالت من متابعة علاجه اللازم، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله نحو عشر سنوات منها عدة سنوات رهنّ الاعتقال الإداريّ".

وكان آخر اعتقال له في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2021 ، حيث جرى اعتقاله بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة من اعتقاله السّابق، الأمر الذي ساهم في تفاقم وضعه الصحيّ، عدا عن الإهمال الطبي المتعمد ( القتل البطيء)، الذي يواجهه إلى جانب المئات من الأسرى المرضى.

وذكر نادي الأسير على أنّ حالة المعتقل أبو وردة، تضاف إلى نحو 18 أسيرًا يواجهون السرطان وأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان من رام الله.

يشار إلى أنّه ومنذ مطلع العام الماضي، سُجلت عدة حالات بالسرطان والأورام بين صفوف الأسرى، أبرزهم الأسير ناصر أبو حميد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين