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العاهل الأردني يصل رام الله للقاء رئيس السلطة

28 مارس 2022 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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نقلا عن وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة

وصل ظهر يوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى مقر الرئاسة في مدينة رام الله، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكان في استقبال العاهل الأردني، رئيس السلطة محمود عباس.

ولم تكشف أي جهة رسمية عن جدول أعمال الزيارة.

يُذكر أنه في العاشر من آذار/ مارس الجاري التقى وزير خارجيّة الاحتلال الإسرائيليّ، يائير لبيد، بالملك عبد الله، في العاصمة الأردنية عَمَّان، وذلك "مع اقتراب شهر رمضان، وفي ظلّ القلق من تصاعُد التوترات في القدس" المحتلّة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن خارجية الاحتلال في حينه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الأردن #الملك عبد الله #رئيس السلطة

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