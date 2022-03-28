الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من مدينة أم الفحم

كشفت وسائل إعلامية عبرية النقاب عن اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خمسة فلسطينيين من مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه بتقديم المعتقلين، مساعدة لمنفذَيْ عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة".

وقال موقع "مفزاك لايف" العبري، إن "معتقلا شقيق أحد منفذي العملية، واثنين منهم من أبناء عمومته".

وقتل جنديان إسرائيليان، وأصيب 12 آخرون، مساء الأحد، بعملية فدائية في مدينة الخضيرة، بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، فيما استشهد المنفذان.

المصدر / فلسطين أون لاين