مطلوب مختص تسويق للعمل في شركة طرود

نبحث في شركة طرود Torood عن مبدع/ة مختص تسويق، بدوام كامل في مقر الشركة، ليكون جزءًا أساسيًا من رحلة عملنا الممتعة أحياناً والشاقة في أحيانٍ أخرى .
المهام:
- المساهمة في إعداد استراتيجيات التسويق.
- إدارة الحملات الإعلانية والترويجية لخدمات الشركة.
- إعداد محتوى لمواقع التواصل ومنصة TikTok والإشراف على تنفيذه ونشره.
- تعزيز حضور الشركة بالأنشطة التي تساهم بتعزيز الوعي بالعلامة التجارية.
- إعداد التقارير والتحليلات المرتبطة بخطط التسويق.
- متابعة العلاقة مع مقدمي خدمات التسويق للشركة.
- تقديم أفكار تسويق موجه للشركات B2B
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/VjZWCheUYwy1u6Xa8
- قد تكون الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.