مطلوب مختص تسويق للعمل في شركة طرود

نبحث في شركة طرود Torood عن مبدع/ة مختص تسويق، بدوام كامل في مقر الشركة، ليكون جزءًا أساسيًا من رحلة عملنا الممتعة أحياناً والشاقة في أحيانٍ أخرى .

المهام:

- المساهمة في إعداد استراتيجيات التسويق.

- إدارة الحملات الإعلانية والترويجية لخدمات الشركة.

- إعداد محتوى لمواقع التواصل ومنصة TikTok والإشراف على تنفيذه ونشره.

- تعزيز حضور الشركة بالأنشطة التي تساهم بتعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

- إعداد التقارير والتحليلات المرتبطة بخطط التسويق.

- متابعة العلاقة مع مقدمي خدمات التسويق للشركة.

- تقديم أفكار تسويق موجه للشركات B2B

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/VjZWCheUYwy1u6Xa8

- قد تكون الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.