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مطلوب مختص تسويق للعمل في شركة طرود

28 مارس 2022 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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نبحث في شركة طرود  Torood عن مبدع/ة مختص تسويق، بدوام كامل في مقر الشركة، ليكون جزءًا أساسيًا من رحلة عملنا الممتعة أحياناً والشاقة في أحيانٍ أخرى .

 المهام:

- المساهمة في إعداد استراتيجيات التسويق.

- إدارة الحملات الإعلانية والترويجية لخدمات الشركة.

- إعداد محتوى لمواقع التواصل ومنصة TikTok والإشراف على تنفيذه ونشره.

- تعزيز حضور الشركة بالأنشطة التي تساهم بتعزيز الوعي بالعلامة التجارية. 

- إعداد التقارير والتحليلات المرتبطة بخطط التسويق.

- متابعة العلاقة مع مقدمي خدمات التسويق للشركة.

- تقديم أفكار تسويق موجه للشركات B2B

طريقة التسجيل 

-  للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط  التالي: 

https://forms.gle/VjZWCheUYwy1u6Xa8

-  قد تكون الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.

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