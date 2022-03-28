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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

28 مارس 2022 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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مستوطنون يلتقطون صورًا تذكارية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى اليوم الإثنين

اقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، خاصة في المنطقة الشرقية منه، فيما التقط عدد منهم صورا قبالة مسجد قبة الصخرة المشرفة.

ويتعرض "الأقصى" يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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