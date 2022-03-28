مراهق إنجليزي مصاب بالتوحد يقود عصابة دولية

ألقت شرطة لندن القبض على 7 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً؛ لصلة مشبوهة مع عصابة الهاكرز «$Lapsus».

«$Lapsus» ذاع صيتها في الآونة الأخيرة؛ بعد اختراقها شبكات مؤسسات دولية كبرى وسرقة بياناتها وابتزازها من أجل الحصول على المال، كان آخرها «سامسونغ» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا».

ووفق صحيفة التليغراف، فإن قائد هذه المجموعة والعقل المدبر لها شاب مراهق يدرس في مدرسة خاصة بأكسفورد، ومصاب بالتوحد.

استطاع المراهق أن يجني حتى الآن أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وقال والده إنه لم يسمع قط أن ابنه يتحدث عن قرصنة واختراق مواقع، مردفاً: «كنت أعتقد أنه طيلة الوقت يلعب على الكمبيوتر الخاص به».

المصدر / وكالات