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عدده 600 معتمر

مغادرة الفوج الثالث من معتمري قطاع غزة اليوم

28 مارس 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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فوج المعتمرين من غزة (أرشيف)

بدأت مغادرة الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت طواقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثالث، البالغ عدده 600 معتمر على دفعتين، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.

يُذكر أن الفوج الأول من المعتمرين غادر القطاع على دفعتين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسابيع الماضية، حيث بلغ عددهم 1176 معتمرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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