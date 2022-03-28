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(إسرائيل) تعلن تعيين ملحق عسكري في البحرين قريبًا

28 مارس 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر سفيرها في المنامة إيتان نائيه، أن (تل أبيب) ستعين ملحقا عسكريا في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في ​البحرين​ قريبا.

وقال نائيه في حديث لراديو جيش الاحتلال: "سيحدث هذا قريبا، تعيين ملحق بالأسطول"، مضيفا أن الموعد لم يتحدد بعد.

وأشار إلى أنه "يتم هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة(..) أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة".

وطبعت البحرين علاقتها مع دولة الاحتلال في 11 من سبتمبر/ أيلول 2020، وهي رابع دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات توقع اتفاقية التطبيع.

وتلاحقت الاتفاقيات البحرينية مع الاحتلال بعد التوقيع الرسمي على تطبيع العلاقات، رغم حالة الرفض والاستنكار البحريني الشعبي والفلسطيني، والتي عُدت بأنها طعنة نجلاء في خاصرة القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #البحرين #ملحق عسكري

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