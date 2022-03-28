هواش: مُطلقو النار على مقر شركتي بطولكرم "خارجون عن الصف"

طولكرم-غزة/ نور الدين صالح:

اتهم المرشح عن قائمة "كرميون" رجل الأعمال عنان هواش، مُطلقي النار صوب مقر شركته وسط مدينة طولكرم، بأنهم "جهات خارجة عن الصف الفلسطيني"، واصفًا هذا الفعل بأنه "تصرف جبان".

وكان مجهولون قد أطلقوا الليلة الماضية، النار تجاه مقر شركة "هواش" التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال عنان هواش، والمرشح رقم (6) عن قائمة "كرميون"، وذلك عقب إعلان فوز قائمته في الانتخابات القروية المجتزأة.

وقال هواش خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين": "لا يمكن أن يرتكب مثل هذا الفعل إنسان شريف في محافظات الوطن، لذلك ما جرى هو تصرف جبان ولا مسؤول".

وأضاف: "مُنفذو هذه الجريمة يعرفون أن حجمهم صغير ولا ينافسون على رئاسة المجلس البلدي، لذلك صبوا جام غضبهم على تخريب وتكسير مقر الشركة"، مستدركًا "لكن ما حصل لن يثنينا أو يرجعنا عن أهدافنا الرامية لتغيير أوضاع المدينة".

وعن تفاصيل الحدث، ذكر هواش، أنه عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أظهرت فوز قائمة "كرميون"، انطلقت بعض الاحتفالات العفوية البسيطة داخل مقر الشركة، متابعًا: "ثم انتقلنا إلى قاعة على أطراف المدينة لتنظيم احتفال بسيط، منعًا لأي احتكاك قد يحدث".

وأفاد بأن مركبة تقل مجموعة مُسلحة اقتربت من مقر الشركة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ثم نزلوا منها وأطلقوا حوالي 63 رصاصة تجاه الشركة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار المادية في المبنى.

وجدد التأكيد أن "هذا الفعل لن يثني عزيمة مرشحي القائمة الصلبة، بل سيزيدهم صلابة وإصرارًا على المضي في تحقيق وعودها للجمهور الكريم"، معتبرًا ما جرى "دليلًا قطعيًا أمام الجميع لإجراء التغييرات اللازمة في المجتمع".

ودعا هواش، الجهات القانونية المختصة لمحاسبة مرتكبي هذ الحدث، لافتًا إلى أن أعضاء القائمة يدرسون تقديم شكوى للمؤسسات الحقوقية.

يذكر أن قائمة "كرميون" حصلت على 8 مقاعد في الانتخابات البلدية بمدينة طولكرم.

تجدر الإشارة إلى وقوع إصابات خلال إطلاق نار في أثناء الاحتفالات بتقدم قائمة حركة فتح في انتخابات بلدية نابلس.