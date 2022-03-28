وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة فني هيدروليك شاحنات ومعدات ثقيلة للعمل في البلدية على نظام عقد العمل المؤقت.

شروط الترشح: -

1. يفضل أن يكون لديه دبلوم في مجال الاختصاص.

2. أن يكون عمر المترشح أقل من (40) عام.

3. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال العمل.

4. يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة بأعمال البلدية.

5. يفضل أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة (تجاري) سارية المفعول.

6. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

7. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

المهام والمسئوليات: -

· تشخيص اعطال الهيدروليك الخاصة بالشاحنات والمعدات الثقيلة.

· كبس وإصلاح خراطيم الهيدروليك المختلفة.

· إصلاح جميع الأعطال الخاصة بأنظمة الهيدروليك وما يترتب عليها من فك وتركيب قطع الهيدروليك المختلفة ومنها الطلمبات والسلكتورات والجكات والبلفات بأنواعها وأي أجزاء هيدروليكية أخرى.

· القدرة على تجديد قطع الهيدروليك المختلفة من خلال فحصها وتركيب أطقم الاصلاح الخاصة بها.

· العمل مع وحدات الصيانة المختلفة لإنجاز صيانة الأليات المطلوبة وحسب تعليمات المسئولين.

المهارات المطلوبة: -

· مهارات عملية عالية للعمل على المكبس الهيدروليكي.

· يفضل أن يكون له القدرة على التعامل مع خرائط أنظمة الهيدروليك وكتالوجات قطع الهيدروليك المختلفة.

· يفضل أن يكون لديه مهارات عالية في أعمال الخراطة واللحام.

· أن يكون لديه إلمام بقواعد الوقاية والسلامة المهنية وتطبيقها خلال العمل.

· القدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات وتحمل ضغط العمل والعمل في أوقات الطوارئ والاجازات ضمن ظروف مختلفة واحترام توجيهات المسؤولين عنه.

· القدرة على المتابعة والتقييم والمسائلة والتعلم بشكلٍ سريع.

· لديه مهارات التفكير المنطقي وحل المشاكل.

· أن يمتلك الرغبة والاهتمام في العمل.

· يفضل أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14/04/2022م.