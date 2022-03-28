مستوطنون يحرقون أربع مركبات جنوب نابلس

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، أربع مركبات في جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين من مستوطنة (عادي عاد) هاجموا المنطقة الشرقية من جالود وأضرموا النار بأربع مركبات".

وأضاف في تصريح نشرته وكالة (وفا) للأنباء: إن "الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين، إلا أن النيران اتت على المركبات الأربع".

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صاقدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين