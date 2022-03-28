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الاحتلال يعلن تعزيز قواته في الضفة الغربية وحدود عام 48

28 مارس 2022 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قواته في الضفة الغربية وعلى حدود أراضي 48.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بيانا عن جيش الاحتلال، قالت فيه إنه تقرر "في أعقاب المداولات الأمنية، تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة وفي محاذاة أراضي عام 48 بأربع كتائب من عناصر (الجيش).

ونوهت دولة الاحتلال إلى أنه يجري "تقييم مستمر للأوضاع" وأن "الجيش" سيعزز قواته "حسب الحاجة".

وقتل أمس مستوطنان، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة المحتلة، فيما قتل 4 آخرون قبل أيام في عمليتي دهس وطعن في بئر السبع، ونقلت حينها "القناة الـ12" الإسرائيلية، عن مصدرٍ سياسي قوله: "نأمل أن لا تكون عملية بئر السبع هي براعم ما نتوقعه في شهر رمضان".

المصدر / فلسطين أون لاين
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