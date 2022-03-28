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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

28 مارس 2022 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
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توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ربيعيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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