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محدث مقتل اثنين من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار بالخضيرة

27 مارس 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل شرطيين من عناصر الاحتلال، وإصابة أربعة آخرين، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل.

من جهتها أعلنت شرطة الاحتلال، مقتل اثنين من عناصرها في عملية الخضيرة.

فيما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن فلسطينيين من وادي عارة نفذا عملية إطلاق النار، التي أعلنت لاحقاً عن استشهادهما. 

وقال متحدث بلسان شرطة الاحتلال "إن الشرطة تلقت بلاغا عن إطلاق نار في شارع هربرت في الخضيرة، وإن رجلي شرطة أصيبا بجراح فيما تم تحييد مطلقي النار على ما يبدو على يد رجال الشرطة".

ونقل إعلام الاحتلال عن الشرطة قولها، إن "مشاهد عملية إطلاق النار في الخضيرة مروعة، لم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية".

ووفق إعلام الاحتلال، فإن منفذي العملية انتظرا وصول الحافلة وتوقفها في المكان ثم أطلقا النار على المستوطنين فيها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنين #اطلاق نار #الخضيرة

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