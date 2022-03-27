مقتل اثنين من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار بالخضيرة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل شرطيين من عناصر الاحتلال، وإصابة أربعة آخرين، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل.

من جهتها أعلنت شرطة الاحتلال، مقتل اثنين من عناصرها في عملية الخضيرة.

فيما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن فلسطينيين من وادي عارة نفذا عملية إطلاق النار، التي أعلنت لاحقاً عن استشهادهما.

إعلام الاحتلال: قتيلان بإطلاق نار في عملية الخضيرة بالداخل المحتل pic.twitter.com/cpGM48VnQj — فلسطين أون لاين (@pl24online) March 27, 2022

وقال متحدث بلسان شرطة الاحتلال "إن الشرطة تلقت بلاغا عن إطلاق نار في شارع هربرت في الخضيرة، وإن رجلي شرطة أصيبا بجراح فيما تم تحييد مطلقي النار على ما يبدو على يد رجال الشرطة".

ونقل إعلام الاحتلال عن الشرطة قولها، إن "مشاهد عملية إطلاق النار في الخضيرة مروعة، لم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية".

فيديو لانتشار إسعافات الاحتلال في مكان عملية إطلاق النار بالخضيرة pic.twitter.com/WIFFEow9Zd — فلسطين أون لاين (@pl24online) March 27, 2022

ووفق إعلام الاحتلال، فإن منفذي العملية انتظرا وصول الحافلة وتوقفها في المكان ثم أطلقا النار على المستوطنين فيها.

إعلام الاحتلال يعلن عن عملية إطلاق النار في الخضيرة بدوافع قومية وارتفاع عدد الإصابات إلى 5 pic.twitter.com/WmBgPh7tTi — فلسطين أون لاين (@pl24online) March 27, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين