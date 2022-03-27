"الإسلامية" تنظم يوما دراسيا عن الدراما التلفزيونية

نظمت اللجنة الثقافية بقسم اللغة العربية بالتعاون مع منتدى الإبداع الثقافي في كلية الآداب ومركز العلم والثقافة يوما دراسيا بعنوان (الدراما التلفزيونية التاريخية في عصر الدول والإمارات الثاني).

وجرى تنظيم اليوم الدراسي، في قاعة مؤتمرات كلية الآداب في الجامعة الإسلامية بغزة، وذلك ضمن فعاليات (أسبوع الشعر والسرح)، بحضور رئيس قسم اللغة العربية د. باسم البابلي، ورئيس منتدى الإبداع أ.د. كمال غنيم، ولفيف من الأكاديميين والمختصين وحشد من الطلبة.

وتحدث البابلي، في الجلسة الافتتاحية، عن أهمية الدراسات العلمية في مجال الدراما، مشيراً إلى أنها تثري الحراك الفني المحلي، وتغذيه بالملاحظات النقدية، والتوصيات التي تسهم في تطوره.

بدوره، أشار غنيم، إلى علاقة السيناريو بالدراسات الأدبية المواكبة لتطورات العصر، لافتاً إلى مفهوم عصر الدول والإمارات الثاني، الذي يمتد منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى يومنا، وهو العصر الذي ظهرت فيه الفنون القصصية والدرامية الحديثة، وصارت تعد فن العربية الأول في زماننا.

وتناولت دراسة د. وفاء عوض الله (بنية الزمن في سيناريو مسلسل جمال الدين الافغاني للأديب أحمد رائف)، وبينما تناولت دراسة شيماء أبو شقرة (جنسية وليد سيف وأثرها على مسلسل "التغريبة الفلسطينية")، تناولت دراسة دعاء عابد (توظيف الكرتون في الدراما التلفزيونية: فيلم يونس عليه السلام أنموذجًا).

كما تناولت دراسة د. سناء زقوت (شخصية الأم في مسلسل قيامة أرطغرل)، فيما تناولت دراسة د. تهاني أبو صلاح (عبد القادر الجيلاني في الدراما التركية المعاصرة).

وأوصى المتحدثون في اليوم الدراسي، بضرورة الاهتمام بالدراما لدوروها الكبير في التوثيق البصري وعودة المتلقين إلى قراءة التاريخ من خلالها. كما أوصوا بضرورة الاهتمام بأفلام الكرتون التاريخية لقدرتها على التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد، وتلبيتها احتياجات الأجيال.

وأكدت التوصيات، كذلك على أهمية تمويل الإنتاج الدرامي الفلسطيني، وأهمية التنويع في الدراما الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين