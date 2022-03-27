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وقفة دعم وإسناد للأسيرات الأمهات أمام سجن "الدامون"

27 مارس 2022 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة أمام سجن الدامون

تظاهر عشرات المواطنين، مساء اليوم الأحد، أمام سجن "الدامون" للاحتفال بالأسيرات الأمهات اللاتي حرمن من الاحتفال بيوم الأم مع أولادهن.

ورفع المشاركون في في الوقفة التي نظمتها "مجموعة نشطاء من أجل أسيرات الدامون" لافتات بأسماء الأسيرات الأمهات القابعات في "الدامون"، ورددوا الهتافات الداعية لإطلاق سراحهن.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم أحمد الشريم، في تصريح على هامش مشاركته في الوقفة، جرى تنظيم هذه الوقفة للاحتفال بالأم الأسيرة داخل سجون الاحتلال، وتابع، "هذا الحشد جاء ليقول للأسيرات نحن معكن.. تحية لكل السجناء ولأسيراتنا داخل السجون.. نتمنى أن نقف هذه الوقفة عندما تتحر كل أسيراتنا".

وأوضحت الناشطة سيرين جبارين، أن الوقفة تأتي في سياق إسناد جميع الأسيرات في سجن الدامون بما في ذلك الأسيرات الأمهات اللواتي يحرمن من الاحتفال بيوم الأم بين أبنائهن.

وأضافت، "وجودنا أمام سجن الدامون هو مقابلة الوفاء بالوفاء للأسيرات الفلسطينيات.. الأسيرات سيسعدن كثيرًا عندما يعلمن أننا بالخارج ونسمع مشاكلهن ونتذكرهن ونهتف لهن ونحتفل بذكرى يوم الأم معهن".

ووفق نادي الأسير، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 10 أمهات، وهن من بين 31 أسيرة فلسطينية يقبعن الآن في سجن الدامون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الأسيرات #سجن الدامون

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