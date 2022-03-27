العشائر البدوية: سنواجه مخططات الاحتلال في النقب والداخل المحتل

غزة/ عبد الرحمن مهاني:

أحيت القبائل والعشائر البدوية في فلسطين، عصر اليوم الأحد، ذكرى يوم الأرض الـ46، بمهرجان مركزي في المحافظة الوسطى عصر اليوم.

وشارك في المهرجان الذي نظمه اتحاد البادية في غزة، وجهاء ومخاتير وشيوخ القبائل البدوية، وحشد من الجماهير.

وأكد الدكتور عبد الله أبو عيّاش متحدثاً نيابةً عن القبائل العربية، أن القبائل ستكون خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات الاحتلال في النقب والداخل المحتل بأكمله.

وقال، "إن الحركة الصهيونية تهدف لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وأن ما حدث عام 1976 ما هو إلا حلقة في سلسلة وحشية ارتبطت بتاريخ الاحتلال".

وتابع، "شعبنا قاوم الاحتلال بكافة الأساليب المشروعة من الحجر وحتى خطف الجنود"، مضيفاً، "أن إحياء شعبنا ليوم الأرض يؤكد وحدة شعبنا وتمسكه بأرضه".

وأشار إلى أن النقب يشهد حالة من التوتر والغليان ومحاولات السيطرة على أراضي الفلسطينيين، في حين أثبتت ثورة النقب أننا لن نستسلم للاحتلال أو نذعن له.

بدوره، أكد سليمان العتايقة نائب رئيس بلدية رهط، في كلمته عبر الهاتف نيابةً عن أهل النقب، أن يوم الأرض "مفصلي في تاريخ النضال الفلسطيني والدفاع عن القضية".

وأضاف العتايقة، أن الاحتلال يعمل على اقتلاع الفلسطينيين من النقب، مشيرًا إلى أن الاحتلال هدم آلاف المنازل في النقب خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الاحتلال يسعى إلى التضييق على أهالي النقب، من أجل دفعهم للتنازل عنها، ولا يزال يُحرم الأهالي من البنى التحتية كالكهرباء والمياه والطرقات.

وتخلل المهرجان عروض للخيل والهجن، وفقرات للدحية والدبكة.



































