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بعد الاعتداء على طبيب.. تعليق العمل في مستشفى جنين

27 مارس 2022 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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علقت نقابة الأطباء، ظهر اليوم الأحد، العمل داخل قسم الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي بعد الاعتداء على أحد الأطباء.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "نتيجة للانفلات الأمني وعدم قدرة المؤسسة الأمنية على ضبط الأمن في المستشفيات، وبعد الاعتداء الآثم على أحد الزملاء في طوارئ مستشفى جنين الحكومي فقد تقرر وقف العمل في طوارئ المستشفى لحين اعتقال المعتدي و حضور كل من وزيرة الصحة و محافظ جنين للمستشفى".

بدورها أدانت مي كيلة وزيرة الصحة برام الله، الاعتداء الذي تعرض له طبيب في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، أثناء تأديته واجبه الإنساني، من قبل أحد المواطنين.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن الاعتداء على الطبيب تسبب له بجروح في يده وذراعه وفمه، إضافة للاعتداء اللفظي.

وعبرت عن رفضها بشكل قاطع أي اعتداء يتعرض له أي كادر يعمل في القطاع الصحي، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة كل من يحاول الاعتداء على الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #وزارة الصحة #مستشفى جنين

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