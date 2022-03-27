"جبهة العمل" تدين أحداث الشغب في "الأزهر"

عبرت جبهة العمل الطلابي التقدمية في جامعة الأزهر عن رفضها بشدة للأحداث وأعمال الشغب التي حدثت في جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، بين أفراد من الشبيبة الفتحاوية (التيار الإصلاحي) وعناصر من حركة الشبيبة الفتحاوية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس.

وقالت جبهة العمل- الذراع الطلاب للجبهة الشعبية-، في بيان صحفي، إن تلك الأحداث أدت لإحداث الفوضى والخراب في ممتلكات وساحة الجامعة.

وبحسب مصادر من الأزهر، فإن المئات من الطلبة من الطرفين شاركوا في الاشتباكات التي خلفت أضرار مادية في ممتلكات الجامعة.

كما استنكرت جبهة العمل، عدم حيادية عناصر أمن الجامعة في تصرفاتهم، وقالت: "كان الأجدر بهم أن يعالجوا الأمر ويسيطروا على الإشكالية".

ودعت جبهة العمل، إلى ضرورة تحييد الجامعة عن المناكفات والخلافات، مطالبةً إدارة الجامعة لتحمل مسؤولياتها في معالجة الإشكالية من جذورها.

وشددت على حق الطلاب في ممارسة كل أشكال النضال والفعل الوطني والديمقراطي، مؤكدة أن الجامعات ساحة رئيسية من ساحات الفعل والنضال الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين