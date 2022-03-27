إصابة مستوطنين خلال تصدي المواطنين لهجوم على برقة

أصيب مستوطنان بجروح، اليوم الأحد، رشقاً بالحجارة خلال تصدي المواطنين لهجوم نفذه مستوطنو "شافي شمرون" على أهالي قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال المواجهات مع المستوطنين الذين هاجموا منشآت تجارية وحطموا مركبات على مدخل القرية.

وتتعرض برقة لحصارٍ واعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وبدأت مستوطنة "شافي شمرون" بمساحة قدرها 100 دونم من أراضي برقة، وتوسعت حتى امتدت على أراضي سبسطية والناقورة ودير شرف.

في غضون ذلك نصب مستوطنون، أربعة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين من "مجدوليم" المقامة على أراضي البلدة، نصبوا "الكرفانات"، بهدف توسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين