شارك عشرات المتضامنين والأسرى المحررين، ظهر اليوم، في وقفة دعم وإسناد للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أمام برج الشوا والحصري بمدينة غزة، صور الأسير عواودة، ولافتات تطالب بالضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب عواودة، وكل الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: " إن العدو الصهيوني يستخدم كل ألوان التنكيل والتعذيب والإجرام ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بما فيها الاعتقال الإداري الذي هو سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف حبيب، يواجه الأسرى الاعتقال الإداري بكل عنفوان وبكل قوة من أجل إسقاطه هذا الاعتقال الذي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني.

وأردف: "نحن أمام مجاهد ومناضل كبير وهو خليل عواودة الذي أعلن الإضراب منذ 25 يومًا لمواجهة هذا الاعتقال الإداري، وفي مواجهة هذه السياسة الإجرامية التي ينتهجها الكيان الصهيوني".

وأكد حبيب ضرورة الوقوف والإسناد لكل أسرانا الذي يتصدون بأمعائهم الخاوية وبإرادتهم القوية وإيمانهم بالله عز وجل فهم يتوقون للحرية ويتسلحون بأمعائهم الخاوية من أجل نيلها.

يشار إلى أن الأسير عواودة (40 عامًا) اعتقل في 27 ديسمبر الماضي، من منزله، في بلدة إذنا بالخليل جنوبي الضفة الغربية، وصد بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر.













المصدر / فلسطين أون لاين