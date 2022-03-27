الفصائل: "قمة العار" في النقب طعنة في خاصرة شعبنا

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، القمة السداسية التي تعقد في النقب المحتل اليوم الأحد، مؤكدة أنّ "قمة العار التطبيعية التي ستُعقد في النقب الفلسطيني المحتل، طعنة في خاصرة شعبنا، وتهدف لاستغلال مقدرات الدول العربية المشارِكة فيها لحماية أمن (إسرائيل)".

وبيّنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته، ظهر اليوم، وسط مدينة غزة، أن قمة العار التي ستناقش كيفية حماية دولة الاحتلال والولايات المتحدة لمصالحهم واقتصادهم المهدد ما هي إلا استغلال للدول العربية المشاركة ومقدراتها وتحايل عليها بحجة حماية أمنها غير المهدد أصلاً.

وشددت على أن التهديد الحقيقي على الأمة العربية هو فقط تهديد الاحتلال الإسرائيلي، وأية تهديدات أخرى هي أوهام مفتعلة من الولايات المتحدة وحليفتها (إسرائيل) وتهدف فقط إلى تسويغ قيام حلف عربي إسرائيلي كامتداد لحلف الناتو الذي فشل عند أول اختبار له في أوكرانيا.

وأكدت أن هذه القمة وغيرها من زيارات عسكرية واتفاقات أمنية واقتصادية بين الأنظمة العربية المطبعة ودولة الاحتلال ستسقط حتماً بصمود شعبنا على أرضه واستمرار كفاحه الوطني وترسيخ المقاومة والنضال ورفع تكلفة الاحتلال ومواجهة الواقع المرير بمزيد من الوحدة والصمود والمقاومة الشاملة.

وتنطلق، مساء اليوم، قمة تطبيعية في النقب المحتل؛ بحضور وزراء خارجية مصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين