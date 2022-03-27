حكومة الاحتلال تصادق على بناء 5 مستوطنات بالنقب

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على إقامة خمس مستوطنات جديدة في النقب المحتل.

ووافقت حكومة الاحتلال، على اقتراح رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزيرة داخليته أييليت شاكيد ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين بإنشاء خمس مستوطنات جديدة في شمال النقب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكجزء من القرار، سيتم إنشاء خمس مستوطنات ريفية مجتمعية باسم "ميفوت عراد"، على أن يتم إنشاء إحداها للسكان البدو، وفق المصدر ذاته.

وقال بينيت: "هدفنا هو إعادة البلاد إلى النقب. ليس (النقب) منطقة خارج حدود الدولة، ولكن مكان تتواجد فيه (إسرائيل) - سواء من حيث الحكم أو الموارد".

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، اعترف بينيت بعجز (إسرائيل) عن فرض سيطرتها على المواطنين العرب في النقب.

وقال بينيت وقتها في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية: "هناك مشكلة حقيقية خطيرة. في السنوات العشرين الماضية، فقدنا النقب إلى حد كبير بسبب حماقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

تصريحات بينيت جاءت بعد نحو أسبوعين من احتجاجات متواصلة نظمها الفلسطينيون في النقب تنديدا بإقدام "الصندوق القومي اليهودي" على تجريف أراض مملوكة لهم وزراعتها توطئة لمصادرتها، إذ أنه مكلف من قبل حكومة الاحتلال بتشجير تلك الأراضي، لذلك يحظى بمساندة شرطة الاحتلال فيما يقوم به.

ويقيم عشرات آلاف من الفلسطينيين في عشرات البلدات التي لا تعترف بها (إسرائيل)؛ ما يحرم سكانها من الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية.

وتأسس "الصندوق القومي اليهودي"، كمنظمة صهيونية غير ربحية، في العام 1901؛ بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء أراض في فلسطين.

المصدر / الأناضول