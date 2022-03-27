4 وفيات و336 إصابة بكورونا في غزة خلال أسبوع

سجلت وزارة الصحة بغزة، 4 حالات وفاة و336 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 2982 فحصا مخبريا خلال الفترة ما بين 21/3/2022 وحتى تاريخ 27/3/2022.

وأفادت الوزارة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، بتعافي 1040 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 249193 إصابة بينها 853 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 246364حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1976.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 25 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 17.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 677624.

المصدر / فلسطين أون لاين