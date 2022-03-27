"الاقتصاد" تعلن عن خطة عمل لاستقبال شهر رمضان

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن خطة عملها واجراءاتها خلال شهر رمضان المبارك لتنظيم الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق ولمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى، خلال لقاء عقده مع وزارتي الصحة والزراعة وبحضور مباحث التموين والبلديات:" إن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وضعت خطة لمتابعة الأسواق الشعبية والمحال التجارية والمطاعم والحدائق والمنتزهات ومطاعم الوجبات السريعة في مختلف محافظات غزة خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف:" كما سيتم تنظيم جولات مشتركة صباحية ومسائية، للتأكد من صلاحيات المنتجات للاستهلاك الادمي حسب المواصفات والشروط الصحية، ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم للمستهلكين، والتأكد من الالتزام بالأسعار التي حددتها الوزارة خاصة خلال هذه الأيام التى تشهد ارتفاعاً في الأسعار".

وأكد أبو موسي أنه سيتم تشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومنع احتكار السلع من بعض التجار.

وبين أن الخطة ترتكز بالدرجة الأساسية والأولى على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان المبارك كالألبان ومشتقاتها، التمور، العصائر، اللحوم وغيرها، وسيتم سحب عينات من كافة المنتجات الرمضانية ليتم فحصها في مختبرات الوزارة.

وجدد أبو موسى، الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233

المصدر / فلسطين أون لاين