خسارة مدوية لـ"فتح" وفوز ساحق لـ"التحالف الوطني" في انتخابات الضفة

أظهرت نتائج المرحلة الثانية للانتخابات البلدية المجتزأة في الضفة الغربية خسارة مدوية لقوائم حركة فتح مقابل فوز القوائم المستقلة والتحالف الوطني.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر خلال مؤتمر صحفي في رام الله إن القوائم المستقلة حصلت على 64.4%، بينما حصلت القوائم الحزبية على 35.6% من الأصوات.

وأوضح ناصر أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ٥٣.٢٧%.

وحسب لجنة الانتخابات فقد تمت المصادقة على التزكية لـ23 هيئة محلية، وأقرت اللجنة النتائج لـ50 هيئة محلية جرت فيها الانتخابات.

وأظهرت النتائج الرسمية فوزاً كبيراً للقوائم المستقلة أو التحالف الوطني برئاسة 8 مجالس بلدية من مدن الضفة من أصل 11 جرت فيها الانتخابات، فيما فازت حركة فتح فقط في 3 مدن.

ففي الخليل فازت قائمة "الوفاء للخليل" برئاسة المهندس تيسير أبو اسنينة، مقابل خسارة قائمة فتح الرسمية، فيما فازت قائمة "البيرة" تجمعنا برئاسة الأسير إسلام الطويل، وفازت قائمة "كرميون" في المجلس المحلي لطولكرم مقابل خسارة قائمة حركة فتح.

ووصل عدد المقترعين الكلي في جميع الهيئات 377,894 من أصل 715,413 ناخباً وناخبة مؤهلين للاقتراع.

يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس ألغى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقرّرة في مايو ويونيو العام الماضي.

وينتظر الشعب الفلسطيني منذ سنوات إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

المصدر / فلسطين اون لاين