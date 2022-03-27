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لجان المقاومة تستنكر اجتماع عدد من وزراء خارجية العرب مع الاحتلال

27 مارس 2022 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكر المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب مع وزير خارجية الكيان الصهيوني المجرم وأمريكا على أرض النقب الثائر.

وأكد في بيان صحفي اليوم، الأحد، اجتماع وزراء الخارجية العرب في النقب إمعان بالسقوط المدوي والتطبيع المخزي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا الاجتماع مدان ومرفوض خاصة أن أهالي النقب يتعرضون لأكبر حملة تهجير وتطهير عرقي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جريمة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم بها بعض الأنظمة لا تمثل الشعوب العربية التي ترفض بشدة الركوع والخنوع والارتهان للاحتلال.

جدير بالذكر، إن الاحتلال الإسرائيلي يعقد مساء اليوم، الأحد في النقب، قمة سياسية تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التطبيع #مشاركة عربية #الاحتلال الإسرائيلي #قمة النقب

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