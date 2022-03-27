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"المجاهدين" تدين اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب مع قادة الاحتلال

27 مارس 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دانت حركة المجاهدين الفلسطينية اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية على أرض النقب المحتل.

وأكدت في بيان صحفي اليوم، الأحد، أن هذا اللقاء التطبيعي يعكس حالة التيه والضياع التي وصلت إليها بعض أنظمة التطبيع العربي.

ونبهت على أن هذا اللقاء لا يعبر عن إرادة شعوب الأمة الإسلامية والعربية الواعية والحية التي ترفض للتطبيع وتنبذ المطبعين.

وتساءلت:" كيف يجتمع عدد من الوزراء العرب في النقب في الوقت الذي يسفك فيه الاحتلال دماء أهالي النقب ويعتدي على مساكنهم ويخرجهم من أرضهم لينشأ مغتصبات جديدة".

جدير بالذكر، إن الاحتلال الإسرائيلي يعقد مساء اليوم، الأحد في النقب، قمة سياسية تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التطبيع #حركة المجاهدين #الاحتلال الإسرائيلي #قمة النقب

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