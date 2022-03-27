"الجهاد": اجتماع عدد من الدول العربية مع الاحتلال يعكس ضياع هويتهم

قال القيادي حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب:" إن اجتماع عدد من الدول العربية مع "إسرائيل" وأمريكا في النقب المحتل، يعكس ضياع الهوية العربية لكل أولئك الذين ارتضوا أن يكونوا جزءاً من مشروع التطبيع مع العدو.

وأكد في تصريحات صحفية، أن الاجتماع يأتي في ظل هجمة شرسة يتعرّض لها النقب المحتل، حيث الاستيطان المتواصل وبناء المستوطنات والاعتداء على الفلسطينيين فيه.

ودان شهاب مشاركة وزراء خارجية عرب في هذا الاجتماع، باعتباره أحد أوجه التطبيع والتعاون الذي يخدم الاحتلال وسياساته العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأوضح أن من حق كل الشعوب العربية أن تسأل: "هل لهذا الحد يجهل وزراء الخارجية العرب حقيقة وطبيعة الصراع الدائر في النقب، فيشاركون في اجتماع يستضيفه الاحتلال على أرض النقب المهددة بالتهويد واقتلاع أهلها؟".

واعتبر شهاب المشاركة في الاجتماع دعم للكيان الإسرائيلي في ظل التقارير الأممية التي دللت بوضوح على كون الجرائم الإسرائيلية جرائم تطهير وفصل عنصري.

المصدر / فلسطين أون لاين