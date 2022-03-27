مستوطنون يعيدون بناء بؤر استيطانية مخلاة

أعاد مستوطنون، بناء منازل في بؤرتين استيطانيتين قرب رام الله بعد هدم 20 مبنىً كانت بداخلهما منذ أيام قليلة؛ لتنفيذ قرار قضائي بذلك، كونها غير قانونية.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإنه أُخليت تلك البؤر يوم الاثنين الماضي، وفي اليوم التالي عاد مستوطنون لتشييد مبانٍ جديدة، وأطلقت حملة تبرعات جديدة لإعادة إنشائها، وجُمع مبلغ 320 ألف شيكل حتى الآن.

ووفقًا للصحيفة، فإن من بين الأشخاص الذين جندوا في الحملة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، الذي شجع الإسرائيليين على التبرع عبر مقطع فيديو.

وتشير الصحيفة، إلى أن إخلاء البؤر يتم ضد “أمر ترسيم” ساري المفعول، يمنع بموجبه إعادة البناء أو جلب مركبات البناء، أو البقاء فيها، لكن الشرطة والجيش الإسرائيلي لا يطبقون القرار بانتظام.





المصدر / فلسطين أون لاين