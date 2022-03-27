مطلوب مصمم جرافيك للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة Bright Image - فرع غزة تعلن فيه عن حاجتها مصمم/ة جرافيك أونلاين مبدع و يمتلك حس فني عالي .
شروط التسجيل:
- شهادة في مجال تصميم الجرافيك.
- خبرة خمس سنوات على الأقل في العمل.
- خبرة في مجال تصميم المطبوعات بمختلف أنواعها وتصاميم السوشال ميديا.
- العمل بدوام أونلاين وتسليم الأعمال المطلوبة على الموعد المحدد (الدوام بشكل يومي).
- تحمل ضغط العمل ومتطلبات العملاء المختلفة.
- الراتب حسب الخبرة.
طريقة التسجيل:
- للمعنيين الرجاء تزويدنا بالسيرة الذاتية وجانب من أعمالكم على البريد الإلكتروني التالي :
- للتواصل والاستفسار: 0599777425
ملاحظة: لن يقبل أي طلب دون إرسال cv/portfolio