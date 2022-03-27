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مطلوب مصمم جرافيك للعمل في شركة بمدينة غزة

27 مارس 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  شركة Bright Image - فرع غزة تعلن فيه عن حاجتها  مصمم/ة جرافيك  أونلاين  مبدع و يمتلك حس فني عالي .

شروط التسجيل: 

- شهادة في مجال تصميم الجرافيك.

- خبرة خمس سنوات على الأقل في العمل.

- خبرة في مجال تصميم المطبوعات بمختلف أنواعها وتصاميم السوشال ميديا.

- العمل بدوام أونلاين وتسليم الأعمال المطلوبة على الموعد المحدد (الدوام بشكل يومي).

- تحمل ضغط العمل ومتطلبات العملاء المختلفة.

- الراتب حسب الخبرة.

طريقة التسجيل: 

-  للمعنيين الرجاء تزويدنا بالسيرة الذاتية وجانب من أعمالكم على البريد الإلكتروني التالي : 

[email protected] 

- للتواصل والاستفسار: 0599777425

ملاحظة: لن يقبل أي طلب دون إرسال cv/portfolio

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