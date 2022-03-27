مطلوب مصمم جرافيك للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة Bright Image - فرع غزة تعلن فيه عن حاجتها مصمم/ة جرافيك أونلاين مبدع و يمتلك حس فني عالي .

شروط التسجيل:

- شهادة في مجال تصميم الجرافيك.

- خبرة خمس سنوات على الأقل في العمل.

- خبرة في مجال تصميم المطبوعات بمختلف أنواعها وتصاميم السوشال ميديا.

- العمل بدوام أونلاين وتسليم الأعمال المطلوبة على الموعد المحدد (الدوام بشكل يومي).

- تحمل ضغط العمل ومتطلبات العملاء المختلفة.

- الراتب حسب الخبرة.

طريقة التسجيل:

- للمعنيين الرجاء تزويدنا بالسيرة الذاتية وجانب من أعمالكم على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

- للتواصل والاستفسار: 0599777425

ملاحظة: لن يقبل أي طلب دون إرسال cv/portfolio