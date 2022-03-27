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"حماس" لقاء وزراء عرب مع الاحتلال سلوك يتناقض مع المواقف الرافضة للتطبيع

27 مارس 2022 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن لقاء وزراء خارجية عرب مع قادة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي فلسطين المحتلة سلوك يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة الرافضة للتطبيع.

واستهجنت "حماس" في بيان لها صباح اليوم، قبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تتعرض فيه هذه الأرض الفلسطينية لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية ويمارس ضدها صنوف الاضطهاد والقتل والتهجير.

وجددت الحركة رفضها المطلق لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي في تكريس عدوانه المتواصل ضد الفلسطينيين أرضاً وشعباً.

ونبهت إلى أن هذا السلوك يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة وشعوبها الرافضة للتطبيع، داعيةً الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات تطبيعية مع الاحتلال إلى إعادة النظر فيها والوقوف عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين.

جدير بالذكر، أن دولة الاحتلال تستضيف اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية وأربع دول عربية وقعت معها اتفاقيات تطبيع وهي: الإمارات، البحرين، المغرب والأردن، في قمة أطلق عليها اسم "قمة النقب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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