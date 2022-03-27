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المالية بغزة تُعلن بدء التسجيل لتسديد الرسوم الجامعية من المستحقات

27 مارس 2022 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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الجامعة الإسلامية (أرشيف)

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد 27 مارس 2022، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة الجامعة الإسلامية.

وأفادت في بيان صحفي أصدرته اليوم، بأن التسجيل سيكون من خلال موقع الوزارة الإلكتروني اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022.

ونبهت إلى أن المستفيدين من التسجيل هم (الموظف نفسه- الأب- الأم- الابن- الابنة- الزوج- الزوجة) على النحو التالي:

- طلبة البكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الحالي بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

- طلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% يمن رسوم تسجيل الفصل.

- يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير - الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها خلال الفصل الدراسي الحالي، وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية)، أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الرسوم الجامعية #مستحقات #المالية بغزة

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