الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الأحد 27 مارس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد 27 مارس 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت الشابين أكرم منير حرب (21 عاما)، وأحمد مشرف دار يحيى (23 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي جنين: ذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون شرق جنين، واعتقلت الشاب مصطفى تيسير طاهر أبو الرب، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين